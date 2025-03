Oasport.it - Pallanuoto: L’Ekipe Orizzonte batte 12-9 il Trieste nel posticipo e torna in vetta in A1

Si chiude oggi la sedicesima giornata della Serie A1 difemminile con ilche vedeva al Centro Federale “Bruno Bianchi” di Tieste in acqua le padrone di casa e l’Catania che si è imposta per 12-9, andandosi così a riprendere ladella classifica.9-12: F. Sparano, G. Citino, E. De March 5, S. Cordovani, V. Gant 1, G. Abbondanza, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati 1, J. Vukovic, G. Matafora, G. Zizza 1, R. Apollonio, V. Koptseva 1. All. Paolo zizza: L. Celona, B. Halligan, T. Di Mario, G. Viacava, M. Giuffrida, D. Bettini 6, C. Andrews 4, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy 1, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli, R. Jutte. All. Martina miceliArbitri: Paoletti e AlfiNoteParziali: 2-3 3-3 3-3 1-3 Superiorità numeriche:1/10 + 2 rigori e6/15 + un rigore.