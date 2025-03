Quotidiano.net - La missione di recupero. Space X attracca in orbita: i due astronauti possono tornare

Diciamo che il taxi è arrivato. Ora si tratta di sbrigare qualche formalità, caricare i bagagli, fare l’ultimo selfie con chi prende le consegne esulla Terra. Dopo una "prigionia" di nove mesi che dovevano essere dieci giorni, con comprensibile sollievo di chi li aspetta a casa, laè quasi compiuta. GliSuni Williams e Butch Wilmore, assieme ai colleghi Nick Hague e Aleksandr Gorbunov, arrivati però tre mesi dopo, hanno festeggiato l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) di Crew-10 diX. Non è la navicella Boeing del viaggio di andata ma un gioiello della scuderia di Elon Musk, che dal 2020 fa su e giù per confermare la supremazia nel campo del volo umano. I rivali meditano sui guasti seriali in cui sono incappati e sul rientro dell’equipaggio rinviato troppe volte, ma qui era in gioco la fratellanza fra le stelle, dove è bello pensare che anche l’invidia abbia un altro peso.