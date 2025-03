Biccy.it - Accuse pesanti di Tommaso contro Zeudi: “Ora dico tutto”

Il clima di festa di sabato notte è durato pochissimo al Grande Fratello, un’aria di tempesta ha già avvolto nuovamente la casa e nelle ultime 24 è successo di, coppie sono scoppiate, amicizie sono a rischio e gli equilibri sono saltati. Addirittura il miteFranchi ha mosso dellea un’altra gieffina.Per capire questa storia però bisogna fare un passo indietro e tornare ad inizio febbraio, quando durante una lite Helena ha fatto un brutto scivolone e rivolgendosi aDi Palma ha detto: “Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione. Prima vuole me, poi Javier. Secondo me tu e tante donne con la vostra scelta ses*uale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica“.Queste parole non sono piaciute a molte fan di, che hanno pagato un aereo, che ieri ha sorvolato la casa del GF: “L’orientamento non è confusione.