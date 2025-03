Zonawrestling.net - Steve Austin parla del suo rapporto con la WWE sotto TKO:”Non parlo più con nessuno, ma va tutto bene”

Leggi su Zonawrestling.net

“Stone Cold”potrebbe essere uno dei nomi più leggendari nella storia della WWE, ma non aspettarti che abbia informazioni privilegiate sulla nuova era della compagniaTKO. “The Texas Rattlesnake” ha chiarito che, pur non avendo rancori con, al giorno d’oggi non è più coinvolto nei retroscena.ndo con Zack Heydorn di Sports Illustrated, adè stato chiesto come sia cambiato il suocon la WWE da quando Vince McMahon si è fatto da parte. La sua risposta? Semplicemente, non mantiene più contatti regolari con:“Non lo so. Non hoto con. Nondavvero più conche lotta attualmente” ha ammesso. “Io e John Cena ci sentiamo, tipo, una volta all’anno, o giù di lì. Noncon John da un’eternità.”: “Hanno rivoluzionato”Questo non significa cheabbia completamente chiuso i rapporti.