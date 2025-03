Internews24.com - Tiribocchi: «L’Atalanta deve puntare allo scudetto, l’Inter è forte ma diversa da quella del Triplete. Ecco quale sarà la chiave della partita» – ESCLUSIVA

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe ColicchiaLo scontro diretto tra Atalanta e Inter e le ambizioni europeesquadra di Inzaghi raccontati da Simone, ina InterNews24La vittoria in Champions League col Feyenoord col conseguente approdo ai Quarti di Finale, lo scontro diretto di domani tra Atalanta e Inter, col Napoli che non vuole mollare la corsa: questi e tanti altri temi sono stati trattati da Simoneina InterNews24. L’ex attaccante delha analizzato cosìche potrà essere laper la sfida di domani sera al Gewiss Stadium.Domenica cila supersfida tra Atalanta e Inter: quanto può essere decisiva in ottica, considerando che qualora vincesse la Dea andrebbe a pari punti con la squadra di Inzaghi?«Decisiva a livello del campionato sottoforma di classifica no, decisiva persì perché certifica il fatto che può giocarsi lo