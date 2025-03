I Fantastici Quattro | Gli Inizi – come sarà il Reed Richards interpretato da Pedro Pascal?

Leggi su Nerdpool.it

: Gliè pronto ad aprire la Fase Sei del MCU a luglio, segnando l’o del cammino verso Secret Wars e introducendo per la prima volta la Prima Famiglia Marvel nell’universo cinematografico. Un anno fa, è stato mostrato un primo sguardo alla troupe per San Valentino, con un’illustrazione festiva che anticipava l’aspetto dei protagonisti. Successivamente, il trailer rilasciato prima del Super Bowl ha svelato ancora di più del team – o meglio, di Ben Grimm, che apparela sua versione di pietra. In queste immagini è stato confermato anche l’arrivo di H.E.R.B.I.E., ma questa è una storia per un altro momento.era già apparso brevemente nel MCU in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel 2022,da John Krasinski in una versione alternata del personaggio.