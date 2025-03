Iltempo.it - “L'Occidente non si divida, tutti vogliamo la pace”. Meloni vede Starmer a Londra

Leggi su Iltempo.it

Giorgiae Keiral lavoro per trovare una soluzione dopo la rottura tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sulla gestione della guerra tra Ucraina e Russia. La presidente del Consiglio italiana è volata aper il vertice d'urgenza tra i Paesi dell'Europa e prima del summit ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro britannico. "Penso che sia particolarmente prezioso questo incontro nel momento in cui ci troviamo, che sia molto importante parlarci, coordinarci. Quindi grazie anche per aver convocato il vertice che avremo nel pomeriggio”, le parole di. "Ho anche proposto - ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia - un incontro tra i leader statunitensi ed europei perché se ci dividessimo, questo ci renderebbepiù deboli. Siamomolto impegnati a raggiungere un obiettivo cheraggiungere, ovvero unagiusta e duratura in Ucraina.