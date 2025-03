Thesocialpost.it - Terribile colpo alla testa, il giocatore si accascia per terra: attimi di panico in Fa Cup

L’incidente durante la Fa CupL’incidente è avvenuto durante la sfida di Fa Cup tra Crystal Palace e Millwall al Selhurst Park. Il portiere del Millwall, Liam Roberts, ha colpito l’attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, con un calciomentre tentava di respingere un lancio lungo. L’incidente è avvenuto dopo soli 8 minuti di gioco, quando Roberts, uscito dsua area, ha colpito Mateta con la gamba sinistra, centrando la sua tempia.Surely this challenge on Mateta warrants a prison sentence? The worst challenge I’ve ever seen.Milwall are never beating the allegations. #PALMIL #FACUP pic.twitter.com/Qs5PDaB6HM— ??? #HUGHESOUT (@KayLFC05) March 1, 2025I soccorsi e le condizioni di MatetaImmediati soccorri sono stati necessari per Mateta, che è rimasto aper sette minuti.