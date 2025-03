Internews24.com - IFAB, cambio regolamento nel mondo del calcio: ecco cosa succederà se il portiere tratterà palla per più di 8 secondi

di Redazioneneldelse ilper più di 8. La nuova normaL', International Football Association Board che si occupa dei cambi delnel, ha deciso di votare undella regola sul possesso del pallone tra le mani del. Se iltratterrà il pallone tra le mani per più di 8l'arbitro comanderà per und'angolo per la squadra avversaria.Nessun cambiamento invece, nonostante le numerose richiesta da parte delle squadre in tutti i campionati, dei protocolli del VAR, che rimangono così invariati.