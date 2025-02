Lanotiziagiornale.it - La strage dei giornalisti: un 2024 da incubo

Ilè stato l’anno in cui sono stati uccisi piùda quando il Comitato per la protezione dei(CPJ) ha cominciato a contarli. Sono 124ammazzati in diciotto Paesi, con Gaza che guida la drammatica classifica con 85 operatori uccisi durante l’offensiva israeliana.I palestinesi riferiscono che gli operatori dell’informazione uccisi nelsarebbero almeno 200, tenendo conto dei cameraman, dei tecnici e di altri operatori dell’informazione. Alcuni sono stati assassinati mentre lavoravano, altri mentre si trovavano nelle loro abitazioni con le loro famiglie.“È il momento più pericoloso per un giornalista nella storia del CPJ”, avverte la presidente del CPJ Jodie Ginsberg. “Inoltre, la detenzione deista raggiungendo livelli record, evidenziando i crescenti rischi per i reporter e gli operatori dei media”.