Today.it - Riassunto GF 17 febbraio: Signorini si commuove, eliminato, la confessione di Alfonso su Mariavittoria dopo mesi

Leggi su Today.it

Tra lunedì 17 e martedì 18, su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello, il reality condotto da. Cos'è accaduto? Ecco una sintesi per chi ha perso la puntata.Le coppie della CasaLa puntata inizia con i battibecchi in Casa e un focus.