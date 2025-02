Anteprima24.it - La terra trema ancora ai Campi Flegrei: forte scossa nella notte, gente in fuga a Bagnoli

Tempo di lettura: 2 minutiLacontinua are nell’area dei. Unadi terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata alle 00:19 con epicentro a 2 chilometri di profondità, provocando panico tra la popolazione di Pozzuoli e dei quartieri occidentali di Napoli.L’evento sismico è stato avvertito distintamente in, Fuorigrotta, Agnano e Soccavo, oltre che nei comuni. In molti si sono riversati in strada per la paura, svegliati nel cuore delladal boato e dal tremore. Asi sono formate lunghe file di auto in direzione della zona Nato, ritenuta più sicura perché priva di edifici alti.Ladellafa parte di uno sciame sismicoin corso, iniziato giàserata di ieri con due terremoti di magnitudo 3.0 registrati alle 23:45 e alle 23:46, entrambi con ipocentro a soli tre chilometri di profondità e epicentro a cinque km da Pozzuoli.