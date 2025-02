Sport.quotidiano.net - Ciclismo, adesso è ufficiale: Geraint Thomas si ritirerà a fine anno

Roma, 17 febbraio 2025 - La notizia era già stata data nei mesi scorsi soprattutto tramite il proprio podcast, seguitissimo in particolare nel lungo inverno senza, ma ora al tutto si aggiunge il crisma dell'ufficialità:sial termine di questa stagione. L'annuncio diLa sede scelta per l'annuncioè il social network X, tramite un lungo e intenso post. "Ho pensato che fosse arrivato il momento di rendereche questo sarà il mio ultimo. Non è stato un brutto viaggio. Anzi, mai nei miei sogni avrei pensato di essere un corridore professionista per 19 stagioni. Avrò comunque molto tempo per ripensarci: prima di quel momento devo pensare a tante grandi corse da preparare". Tra esse spiccherà ovviamente il Tour de France, la corsa più cara al gallese, che nel 2018 lo vide raccogliere il risultato più importante di un'intera carriera ricca di allori.