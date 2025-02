Ilgiorno.it - Torna Opera Domani. I bambini a teatro mettono in scena il Falstaff dei giocattoli

Leggi su Ilgiorno.it

Nella cameretta di Windsor, inon si annoiano mai.è un vecchio robot sempre in vena di scherzi che, anche se un po’ arrugginito, vuolere nel cuore dei. E, per farlo, è disposto a tutto. Anche a qualche piccolo imbroglio. E poi ci sono Alice e Meg, che questa volta non sono le comari immaginate da Shakespeare, ma sono due bambole ma si ritrovano al centro di un inganno ordito da. Beh, dopo molte peripezie, sarà il vecchio robot a finire “vittima“ di una burla a cui prenderanno parte tutti idella cameretta di Windsor. Quest’anno la raccontano e la canteranno così quelli di As.Li.Co (Associazione Lirico Concertistica Italiana), che per la ventinovesima edizione diproveranno ancora una volta a coinvolgere e far innamorare della musica lirica e delle sue storie i piccoli delle scuole con uno straordinario spettacolo: “, gli allegridi Windsor”, "ovvero, ridere insieme per costruire un mondo nuovo, dove nessuno viene dato per scontato e tutte e tutti sono importanti, proprio per le loro differenze e unicità" spiega nelle note di regia Andrea Piazza.