Sequestrata la discoteca abusiva

I poliziotti si sono finti clienti e così hanno scoperto che il locale “Canteen“ di via Archimede 10 era una. Da qui, il sequestro preventivo. Due notti fa gli agenti del commissariato Monforte Vittoria guidati dal dirigente Manfredi Fava – che già in passato avevano rilevato infrazioni, comminando delle sanzioni – hanno messo in scena il loro stratagemma durante un servizio predisposto insieme ai colleghi della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, ai Vigili del fuoco, ad Ats e a Siae, negli spazi dell’attività che era autorizzata alla somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma non a trasformarsi in. Verso mezzanotte i poliziotti sono entrati nel locale affollato da clienti e, scesi al piano seminterrato, hanno notato persone ai tavoli e altre che ballavano mentre un dj trasmetteva musica dalla consolle nei pressi di un banco per la somministrazione di cocktail.