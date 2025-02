Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: TRIONFO DI OLLY! Sul podio Lucio Corsi e Brunori SAS

2.00: La nostrasi chiude qui, mentrechiude ilricantando il pezzo Balorda Nostalgia. Grazie per averci seguito e buonanotte1.57: La nuova generazione trionfa conma c'è una bella presenza sulanche del cantautorato classico conSAS. Se si aggiunge anche il quinto posto di Cristicchi si può dire cheè ildei CantautoriVINCE LA 75. EDIZIONE DELDISI STANNO ABBRACCIANDO AL CENTRO DEL PALCOSfida finale tra3.SAS4. Fedez5. Simone Cristicchi1.49: E' il momento della classifica finale1.46: Il premio Tim per il pezzo più scaricato va a Giorgia1.45: Il premio della critica Mia Martini delle radio va a, il premio della critica Mia Martini della sala stampa va a Quando sarai Piccola di Simone Cristicchi1.