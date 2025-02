Ilrestodelcarlino.it - Gara alla pari tra legni e... polveri bagnate. Ma i ciociari valgono doppio anche sui social

di Giuseppe Marotta "Nonostante tutto mette da parte i forse, qui vince la legge del più forte": questo passaggio di ‘La mia parola’, brano di Shablo, Guè, Joshua e Tormento inal Festival di Sanremo terminato ieri sera, sembra un messaggio della Serie B alle squadre, e quindiReggiana. Non c’è tempo per dubbi e tentennamenti, insomma, nessuno ti aspetta. E oggi a Frosinone sarà dura: un treno da non perdere per ripartire prontamente dopo due kappaò. A proposito di tentennamenti e dubbi: questi non si possono di certo avere davantiporta, e guardando ai numeri un dato non si può ignorare: Reggiana e Frosinone fanno fatica a segnare. Ihanno il peggior attacco di tutti con 20 gol fatti (il Cittadella, che però sul campo ne ha realizzati 21, uno poi tolto dal giudice sportivo a causa del 3-0 a tavolino col Pisa, finita 1-1 sul campo); non se la passano meglio i granata con 24 gol fatti.