Elezioni Germania: AfD, il 'partito del popolo', ha un programma per ricchi

Mettiamo un attimo da parte le promesse sull’immigrazione, in larga misura irrealizzabili in base alle normative tedesche ed europee. Se guardiamo alle proposte economiche, ilelettorale del partito di estrema destra AfD per lepolitiche del 23 febbraio favorisce soprattutto i. I ceti medi e bassi, di cui Alternative für Deutschland si erge a paladina, sarebbero i più penalizzati nel caso ilvenisse realizzato.Questa è la conclusione a cui giunge l’economista Achim Truger in un’analisi per il quotidiano taz. “L’AfD vuole per prima cosa alleggerire il peso delle fasce di reddito più alte e delle imprese” riassume il prof. Truger. “Si tratta di neoliberismo duro e puro, condito da ostilità nazionalista verso l’Ue e da politiche anti-climatiche”.Lo Zew, Leibniz-Zentrum per la ricerca economica europea di Mannheim, lo conferma in modo chiaro in un rapporto del 17 gennaio scorso.