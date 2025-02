Tpi.it - Ucraina: la centrale nucleare di Chernobyl è stata colpita da un drone

Un’esplosione provocata nella notte italiana dall’attacco di unha causato un incendio nel sito dell’exdi, nel nord dell’. Al momento non si segnalano vittime né feriti e i livelli di radiazione risultano normali.La notizia èconfermata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), secondo cui un velivolo senza pilota ha colpito il New Safe Confinement, una cupola che protegge i resti del reattore 4.“Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, verso l’01:50, il team dell’AIEA nel sito diha avvertito un’esplosione proveniente dal New Safe Confinement, che protegge i resti del reattore 4 dell’ex, che ha causato un incendio”, denuncia in una nota l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. “Sono stati informati che un UAV (, ndr) aveva colpito il tetto del NSC”.