Trump via ai dazi sulle merci Ue Confindustria | un guaio per l’Italia

Arriva il giorno deili annuncia con una conferenza stampa da Washington. Tutto come previsto. Con il Tycoon che sprizza soddisfazione: "Sono state tre settimana straordinarie, forse le migliori di sempre, ma è arrivato il giorno deidoganali reciproci", scrive sui social aggiungendo lo slogan "Make America great again". L’obiettivo è pareggiare i conti con i Paesi che impongono tasse sui beni americani e risolvere così quelle che ritiene pratiche comali sleali. "Se loro ci tassano, noi tassiamo loro, allo stesso modo", ha detto il presidente nello Studio Ovale. E ha specificato che non bisogna attendersi esenzioni. Un passo in più versoanche verso l’Europa, non solo sull’acciaio ma anche sull’auto e i farmaceutici. Con i settori manifatturieri italiani particolarmente esposti a eventuali misure protezionistiche da parte degli Stati Uniti.