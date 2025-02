Ilrestodelcarlino.it - Protesi con stampa 3D per un’atleta disabile

L’officina digitale Savio Lab di Mercato Saraceno sta facendo la differenza nella vita delle persone con disabilità. Nata nel 2017, Savio Lab ha stretto una collaborazione con l’associazione Togheter We Ride Aps per svilupparee dispositivi innovativi. Tutto è iniziato quando un socio del Fab Lab, a seguito dell’amputazione di un braccio, ha riscontrato difficoltà nell’utilizzo di semplici utensili da lavoro. Il team di Savio Lab ha immediatamente accolto la sfida, progettando un attrezzo personalizzato agganciato allasfruttando gli impulsi nervosi. La collaborazione con l’associazione romana Togheter We Ride Aps è nata quando questa ha donato unaper la mountain bike al socio del Fab Lab. Da lì, il rapporto si è consolidato, aprendo le porte a nuove possibilità. Recentemente, Savio Lab è stato contattato dalla famiglia di una ragazza ravennate, nata con una malformazione alla mano.