Gli abbinamenti non sono più quelli di una volta

Le colline vicentine, situate nella fascia prealpina e caratterizzate da un terroir unico, rappresentano un luogo ideale per la produzione di vino. Questo territorio, attraversato dal 45° parallelo – considerato l’ideale per la viticoltura di qualità – ospita alcune delle più celebri denominazioni italiane, come Valpolicella, Franciacorta e Soave. È qui che nasce un vino dolce che ha fatto la storia: il Torcolato di Breganze. La storia del Torcolato si intreccia con quella di una famiglia legata indissolubilmente a questo vino, come racconta Fausto Maculan: «La mia vita inizia letteralmente in cantina: mio nonno possedeva una licenza per la vendita di vino, e nel 1943 mio padre iniziò a produrre quello che chiamava “vino buono”. In quegli anni difficili, il vino dell’ammasso serviva a sostenere lo sforzo bellico, e la produzione era affidata a botti di legno e pigiatrici a mano.