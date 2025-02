Ilrestodelcarlino.it - Dagli impianti all’Università: c’è il consiglio

La situazione deglisciistici di Monte Piselli, i disagi vissuti recentementestudenti di alcune scuole superiori cittadine e l’insediamento della Link University nel Piceno. Sono, questi, solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel prossimocomunale, che è stato convocato per martedì pomeriggio alle 15 al palazzo dei Capitani. Una seduta attesa, visto che all’ordine del giorno sono state poste tematiche sulle quali si è molto dibattuto, in città, nell’ultimo periodo. Innanzitutto, il sindaco risponderà all’interrogazione del consigliere Giorgio Passerini sulla situazione deglisciistici. Il primo cittadino, poi, sarà chiamato anche a relazionare in merito al piano antenne. Si parlerà anche della Powerchina e dei rapporti che l’amministrazione ha intrattenuto con questa realtà cinese, leader nel settore delle energie rinnovabili, con l’intento di attrarre investimenti sul territorio attraverso lo sviluppo difotovoltaici in provincia.