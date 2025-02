Dayitalianews.com - Bolzano, sciatrice trasferita d’urgenza in ospedale per un trauma cranico

Leggi su Dayitalianews.com

indopo una caduta, le trovano droga addosso.Una ragazza di 22 anni, in seguito a una caduta, era stata trasportata in elicottero a. Durante l’assistenza, un’infermiera ha scoperto delle sostanze stupefacenti, che sono state successivamente confiscate dalle forze dell’ordine.La 22enne stava percorrendo le piste della Plose, nei pressi di Bressanone, quando è caduta, riportando unche ha richiesto un intervento medico.Trasportata all’di, è stata poi coinvolta in un’ulteriore complicazione: un’infermiera ha trovato nelle tasche della sua giacca da sci un piccolo contenitore con hashish e un barattolo contenente alcune compresse. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate dalle forze dell’ordine, che hanno avviato ulteriori indagini.