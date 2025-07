UniFi | lutto per la scomparsa di Graziella Vescovini Federici

Firenze, 16 luglio 2025 – Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Graziella Vescovini Federici, professoressa emerita di Storia della filosofia. Nata a La Spezia nel 1933, ha iniziato la carriera accademica in Unifi nel 1996, presso la facoltà di Scienze della Formazione, dopo aver insegnato negli atenei di Torino, Sassari e Parma. Nell’Ateneo fiorentino ha ricoperto le cariche di direttrice dell’Istituto di Scienze dell’Educazione e di presidente del corso di studi in Formazione Multimediale. È stata insignita del Premio Salotto Veneto nel 1988 per la migliore opera culturale e scientifica per l’edizione critica del “Lucidator dubitabilium astronomiae” di Pietro d’Abano, per la quale è stata cooptata come membro nell’Académie Internationale d’Histoire des Sciences (Parigi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

