Sei anni con sconto in appello ad Andrea Bonafede postino del boss Matteo Messina Denaro

Pena ridotta a uno dei principali fiancheggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro: per Andrea Bonafede, classe 1969, originario di Campobello di Mazara (Trapani), la pena è stata ridotta di otto mesi dalla Corte d'appello di Palermo. L'uomo, cugino omonimo del geometra classe 1963, che aveva prestato l'identità a Matteo Messina Denaro, dovrà così scontare 6 anni.

