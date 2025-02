Oasport.it - Quando gli ultimi Test di MotoGP a Buriram? Date, programma, orari, tv

Dal 12 al 13 febbraio il Circus dellasarà di scena in Thailandia, sul circuito di, per glipre-season. Messa alle spalle la tre-giorni a Sepang (Malesia), le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per deliberare lo sviluppo in vista del campionato, che prenderà il via nel fine-settimana del 28 febbraio-2 marzo proprio sul circuito thailandese.Due giorni di prove a cui non prenderà parte il campione del mondo in carica Jorge Martin. Il centauro dell’Aprilia, caduto nel day-1 malese, ha rimediato fratture multiple alla mano e al piede e si è sottoposto a un’operazione a Barcellona per minimizzare le lesioni subìte. Un contrattempo sgradito per l’iberico, che affronterà con grande intensità la fase di riabilitazione per essere pronto al via del primo round iridato.