Movieplayer.it - Mare Fuori 5: quando debutta in streaming la nuova stagione, dopo la presentazione a Sanremo 2025

Leggi su Movieplayer.it

La serie di successo5 sarà presentata al Festival di. Eccodebutterà insu RaiPlay. È finalmente arrivata l'attesa notizia: la quintadi, la serie che ha conquistato milioni di italiani, ha una data di uscita ufficiale. Sebbene ancora non siano stati rivelati molti dettagli sul nuovo capitolo, il Festival disarà il palcoscenico dove verranno svelate alcune anticipazioni dal cast. Il pubblico dovrà però attendere ancora un po' prima di poter vedere la. I primi sei episodi di5 saranno disponibili insu RaiPlay a partire da mercoledì 12 marzo, mentre la messa in onda su Rai2 avverrà il 26 marzo, come da tradizione.