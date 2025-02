Pisatoday.it - Controllo straordinario in centro a Pontedera: 70 identificati, 3 denunciati

I Carabinieri della Compagnia di, nella serata di ieri 7 febbraio, hanno eseguito un serviziodidel territorio in, dalla stazione ferroviaria fino a Corso Matteotti, per la prevenzione e la repressione dei reati predatori e dei reati in materia di.