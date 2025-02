Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, si canta sotto la pioggia al concerto di Cristina D’Avena. E ora via ai carri

, 8 febbraio 2025 –ndola: gli irriducibili deldinon hanno rinunciato, in Passeggiata, alche ha comunque aperto l’edizione 2025, nonostante la sfilata deisia stata rinviata proprio per il tempo inclemente. Davanti ad alcune migliaia di persone con gli ombrelli tutti rigorosamente aperti, l'eroina dei cartoni animati ha proposto alcuni dei suoi intramontabili successi. Sigle amatissime di serie animate rimaste nell’immaginario collettivo. Lante ha interpretato e firmato insieme a Cristiano Macrì la canzone di quest’anno della manifestazione, “Tutto ilche c‘è”. Purtroppo, a condire questa festa c’è stata la. Che però non ha spento la voglia di fare festa. Si è svolta regolarmente anche la cerimonia dell’alzabandiera, con la Burlamacca issata sul pennone di piazza Mazzini.