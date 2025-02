Juventusnews24.com - Marchetti rivela: «Mercato di gennaio complicato per la Juve. Avevano progettato quel colpo». Retroscena

di RedazionentusNews24: «Laaveva».didell’esperto di Sky Sport. Le sue paroleLuca, su TMW, ha analizzato la sessione diinvernale ed il calcio. Le sue parole.– «Poi in Italia un’altra squadra che ha speso molto, quarta in questa speciale classifica, dietro al Milan e allantus è il Parma. Quindi due neopromosse al top per investimenti. Cosa significa? Intanto che le due proprietà (straniere) sono proprietà serie che vedono anche nell’investimento la possibilità di crescita. E poi – contestualmente – che le grandi hanno avuto qualche difficoltà, in unche obiettivamente è stato. Basta chiedere a Napoli entus. Se fossero entrati i colpi chee pensato (in avanti il Napoli fra Garnacho e Adeyemi o anche pre Comuzzo o in difesa lantus con Araujo) non ci sarebbe stato spazio per le neo promosse».