Tornano le Notti Bianche più attese dell' estate

Non più solo mete per lo shopping a prezzi vantaggiosi, ma veri e propri spazi di aggregazione dove vivere momenti di intrattenimento, spettacolo e convivialità . Gli Outlet Village, negli ultimi anni, hanno ridefinito il proprio ruolo: accanto agli acquisti, sempre più spesso offrono esperienze.

Al Miles Davis tornano le notti cubane: serata dedicata ai Buena Vista Social Club - Un omaggio infuocato e nostalgico alla Cuba degli anni '40 e '50: il ritmo travolgente del son cubano, la sensualità della rumba e la poesia del bolero rivivono in una serata dedicata al leggendario Buena Vista Social Club.

Più spazio per i locali: in centro storico tornano "Notti di luna" e "Tavolini sotto le stelle" - In occasione dell'inaugurazione del Motor Valley Fest (5-8 giugno), i pubblici esercizi di alcune vie del centro storico di Modena potranno estendere le proprie aree arredate già da giovedì 5 giugno, dalle 19 alle 22, anticipando di un giorno l'ampliamento previsto nel weekend da "Tavolini sotto.

Le "Notti dei Dehors", da giugno tornano le serate speciali a Pinerolo: il programma - Ripartono da sabato 14 giugno le "Notti dei Dehors" che prevedono la pedonalizzazione di alcune delle vie del centro di Pinerolo in alcuni venerdì e sabato d'estate! L'iniziativa, organizzata da Comune di Pinerolo, Pro Loco, CNA Commercio e Associazione Commercianti prevede 6 appuntamenti serali.

Domani sera primo appuntamento delle Notti Bianche di Montebelluna! Giovedì 3 luglio Dalle 21:00 Centro di Montebelluna Vieni a vivere una serata estiva piena di energia con musica dal vivo, spettacoli, esposizioni d'arte e tante sorprese

Tornano le settimane bianche. Bambini attesi in Val Camonica ... - Dunque dal 7 gennaio al 31 marzo si svolgeranno su più turni le settimane bianche in colonia, la cui gestione è stata affidata dal Comune alla società Nueva Idea.

Le notti bianche delle guardie mediche tra attese e stress - Le notti bianche delle guardie mediche tra attese e stress IL RACCONTO.