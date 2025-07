Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita può diventare la nuova “casa” di quell’esubero bianconero: le cifre in ballo esaltano Comolli. Il calciomercato in uscita della Juventus si sta concentrando con grande attenzione verso l’ Arabia Saudita. La chiave per liberare fondi e muovere le strategie in entrata della Vecchia Signora potrebbe arrivare dalla cessione di Nico González. Il club saudita Al-Ahli ha fatto un passo decisivo in questa direzione, e secondo quanto riportato da La Stampa, la trattativa è entrata nella sua fase cruciale, con una proposta importante giĂ sul tavolo della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’Al Ahli mette nel mirino un esubero della Vecchia Signora: ricca offerta per assicurarselo! Comolli si sfrega le mani per la cifra. Tutti i dettagli