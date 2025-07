Mondiale per club 2025 Chelsea-Paris Saint Germain 3-0 | Palmer firma il trionfo dei Blues

East Rutherford (Stati Uniti), 13 luglio 2025 - Al MetLife Stadium di East Rutherford fa caldo e le temperature, a dispetto della classica esultanza, le infiamma ulteriormente Cole 'Cold' Palmer, che in mezz'ora fa ammattire il Paris Saint-Germain con una doppietta da urlo, prima di servire l'assist a fine primo tempo per un Joao Pedro dall'impatto a dir poco devastante con il Chelsea. Come prevedibile, nella ripresa cambia lo spartito del match: gli inglesi abbassano il baricentro per proteggere il prezioso (e inatteso) 3-0, mentre i francesi provano il tutto per tutto a caccia di una rimonta complicatissima, sbattendo su un grande Sanchez, ma dall'altro lato anche Donnarumma si supera sul subentrato Delap, evitando un passivo peggiore ai suoi, oggi tutt'altro che 'ingiocabili'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club 2025, Chelsea-Paris Saint Germain 3-0: Palmer firma il trionfo dei Blues

Il primo Mondiale per club è del Chelsea: Psg battuto 3-0 - Il Chelsea si porta così a casa la prima competizione mondiale per club “made in Fifa”. Si legge su msn.com