Pattinaggio artistico a rotelle | Altieri Degrassi e Sasso firmano lo sweep agli Italiani con il trionfo in Solo Dance

Due su due, o forse sarebbe meglio dire quattro su quattro. Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi hanno conquistato il titolo italiano anche nella Solo Dance, chiudendo con due prestazioni straordinarie la rassegna tricolore di pattinaggio artistico a rotelle, competizione-maratona che ha chiuso i battenti presso il Pala Igor di Novara. Numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni quello dei Campioni Mondiali, in grado di imporsi in ogni segmento disputato, coppia o individuale non fa differenza.  Ma andiamo con ordine. La pattinatrice seguita da Beatrice Lotti ha snocciolato tutti i piatti forti della casa possibili, performando un free program di impressionante fluiditĂ , velocitĂ e precisione, impreziosito da una padronanza dell’attrezzo impeccabile e da enormi capacitĂ tecniche ed interpretative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Altieri Degrassi e Sasso firmano lo sweep agli Italiani con il trionfo in Solo Dance

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste - Arrivano i primi responsi nella categoria Senior in quel di Opicina, località triestina che sta ospitando questa settimana la seconda tappa dell’ Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che vedrà il suo atto finale sempre in Italia, nello specifico a Reggio Emilia, nel mese di giugno.

Pattinaggio artistico a rotelle: Altieri Degrassi in testa dopo la style all’AIS di Trieste, terzo Loguercio - Si aprono nel segno di Gherardo Altieri Degrassi le competizioni della massima categoria al Pala Pikelc di Trieste, mitico impianto sportivo teatro in questi giorni dell’ Aristic International Series, seconda tappa della rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle promossa dalla World Skate.

Pattinaggio artistico a rotelle: una solida Roberta Sasso si prende la style all’AIS di Trieste, bene Golluscio - Roberta Sasso alza l’asticella. L’azzurra si è imposta con un buon margine in occasione della style dance femminile, segmento valido per la seconda tappa dell’ Artistic International Series, rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in corso di svolgimento al Pala Pikelc di Opicina in Trieste.

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi incantano Novara e si laureano ancora Campioni d'Italia

Pattinaggio artistico a rotelle: magia di Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi nella style dance ai Campionati Italiani 2025. I Campioni del Mondo dilagano nel primo segmento, secondi Artoni-Allegranti

La modenese Roberta Sasso è campionessa d’Italia nel pattinaggio artistico - La modenese Roberta Sasso e il compagno Gherardo Altieri Degrassi si sono laureati campioni italiani nella specialità “coppie danza” categoria Senior. Da msn.com

