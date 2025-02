Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA: vittoria e record italiano per Alice Mangione nei 400 metri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Lina Nielsen scende sotto i 52?, ma il suo crono non batte il tempo fatto segnare da. La britannica si impone in 51.93, precedendo la cilena Weil (52.40) e la transalpina Seri (53.19). Ciò significa che l’azzurra si porta a casa la.20.47 Entrano in pista le atlete presenti nella seconda serie dei 400femminili.1 SERI Camille FRA 1 MAY 1999 52.18 53.29 1172 SCHIER Skadi GER 25 MAR 2000 52.93 53.13 773 WEIL Martina CHI 12 JUL 1999 53.05 53.05 304 NIELSEN Lina GBR 13 MAR 1996 51.86 51.8620.44 Nel peso Chase Jackson fa segnare la miglior misura dell’anno in 20.06.20.41PEREEE! Garone quello disputato dall’atleta siciliana, prima donna a scendere sotto il muro dei 52? in casa Italia.