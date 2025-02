Ilgiorno.it - Le pagelle e l’ansia che generano (anche all’asilo): “Genitori, parlatene. L’errore è un maestro, ma il figlio non è il voto”

MILANO – Febbraio, tempo didi metà anno. Torneranno da quest’anno i giudizi sintetici (da ottimo a insufficiente)alle primarie, ma le scuole avranno tempo fino a giugno per adattarsi all’ultimo cambio di passo: prima dovranno informare bene le famiglie. In questa fase “ibrida“ resta caldo il tema della valutazione, “che ha un valore formativo, al di là delle etichette verbali: è una fase dell’apprendimento”, sottolinea Maria Teresa Pepe, pedagogista, formatrice e counselor relazionale maieutica al Cpp – Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Milano diretto da Daniele Novara, e socia dell’Anpe, l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani. Il momento delle, al di là di numeri e definizioni, è ancora temuto? “Molto dipende dall’approccio dell’adulto.