Grande Fratello | nominati eliminato e polemiche dell’ultima puntata

Ladeldi giovedì 6 febbraio ha visto succedersi discussioni, un’eliminazione, la visita a sorpresa del padre di Maxime Mbanda e nuovi. La serata ha visto anche la comparsata, del tutto fuori luogo e imbarazzante, di Maria Monsè. La quale evidentemente non si rassegna all’anonimato. “Ormai siete fuori dal giro, fatevene una ragione”: Ilaria Galassi ha detto quello che tutto il pubblico pensa da tempo quando sente parlare di Maria Monsè e della povera Perla Maria Paravia. Helena e Javier si sono baciati Jessica Morlacchi contro Amanda Lecciso L’Helena e Javier si sono baciati Laha preso il via con il confronto fra Helena Prestes e Javier Martinez e lo stesso Javier e alcuni altri coinquilini. Che lo accusano di star giocando anche nel rapporto con Helena semplicemente per creare dinamiche e far parlare di sè.