Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: l’Armani espugna Kaunas

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Lituania) – Dopo l'incubo dell'andata (rimonta subita da +27), questa volta l'resiste e vince.si spaventa, si fa rimontare dopo un'ottima prima parte di parte, ma tira fuori il carattere edin un gara fondamentale di Eurolega per 87-89. Il suo leader è come sempre LeDay, autore di 26 punti, ma è Mannion che spariglia le carte con 21 punti e un finale di partita clamoroso. La partenza milanese è positiva con un primo quarto che lancia l'EA7 sul 16-24 con Bolmaro e Dimitrijevic protagonisti del break finale. Il rientrante Diop fa +10 (16-26), poi lo Zalgiris torna a contatto con Francisco scatenato (29-31), ma LeDay è ancora sempre di più il faro di: chiude con 18 punti il 1° tempo (42-50). Nella ripresa l'Armani rimane in controllo con i punti di Mannion e Shields (55-67), ma nel suo momento migliore incassa un 11-0 di break che riapre tutto al 30' (66-67).