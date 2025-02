Mariano Balato il parrucchiere della Sanità va alla conquista del mondo | decine di negozi e 170 collaboratori

Leggi su Ildenaro.it

Metodo, alta qualità del prodotto per i consumatori, e opportunità di crescita per i propri. Sono le tre direttrici seguite quotidianamente da, hair stylist di successo che in poco più di 10 anni, partito da un salone dia Napoli, è oggiguida del brand omonimo condidiin Italia e all’estero, e 170tra parrucchieri, estetiste e management. Una ‘corsa’, quella del ragazzo del Rionedi Napoli, iniziata però da giovanissimo, visto che è ‘figlio e nipote d’arte’, e che continuerà nel 2025 con nuove aperture e nuovi progetti, come racconta ad Adnkronos/Labitalia. “Provengo da una famiglia di artigiani: mia nonna era la classica “capera” come venivano chiamate a Napoli le donne che tagliavano i capelli a casa, a domicilio, per arrangiarsi.