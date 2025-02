Internews24.com - Frattesi, il retroscena di Barzaghi: «Con Sucic l’Inter ha preso una decisione»

di Redazioneresta un tema caldo per il calciomercato estivo: il centrocampista in uscita dalnei prossimi mesi?Prima di Fiorentina Inter, Matteoha parlato a Sky verso il tema, il centrocampista potrebbe tornare a essere un nome caldo in vista dell’estate.«Probabilmente le avances arriveranno a giugno, intantosi è tutelata portando a casa, i nerazzurri si sono mossi con un giocatore che potrebbe essere molto utile per il futuro del, tanto è vero che lo hanno già acquistato» ha detto il giornalista a Sky Sport.Gli altri nomi da monitorare per il centrocampo sono quelli di Samuele Ricci e Nico Paz. Il regista del Torino piace come post Calhanoglu – Asllani non è riuscito a imporsi nel ruolo – e anche per la sua duttilità tattica, il fantasista del Como è immaginato da Inzaghi come un erede di Mkhitaryan (una sorta di Luis Alberto 2.