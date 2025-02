Anteprima24.it - Diga, firmato alla Rocca il verbale di consegna del potabilizzatore

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Ministero delle Infrastrutture e Regione Campania hanno un solo obiettivo: la realizzazione di questa grande opera per la potabilizzazione delle acque dell’invaso di Campolattaro“. Lo ha dichiarato Nino Lombardi, Presidente della Provincia, mentre si apprestava a salire lo scalone delladei Rettori per firmare, con gli altri Soggetti istituzionali e l’Asea, Società partecipata della Provincia ildidelle aree di competenza della stessa Asea attornodi Campolattaro, di cui è ente gestore.Nel mentre va notato che i protagonisti della giornata non hanno voluto la presenza della Stampa nella Sala dove si siglava l’atto, il presidente della Provincia si è detto tranquillo sull’avvio effettivo dei più grandi lavori finanziati per le opere idrauliche nel Mezzogiorno: nel giorno, che segna una svolta storica nella vicenda della costruzione dell‘invaso che, dopo una lunga gestione progettuale e tecnica, si avviò di fatto nel 1980, cioé più o meno mezzo secolo fa.