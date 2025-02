Internews24.com - Calamai sicuro: «Inter fortissima, ma…»

di Redazione, le parole del giornalista in vista della gara di questa sera tra Fiorentina e: ecco le sue dichiarazioniLuca, noto giornalista sportivo, ha condiviso ai microfoni di Radio Firenze Viola le sue riflessioni in vista della partita di questa sera tra Fiorentina e. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccatoessante sul clima che circonda questo attesissimo incontro.LE PAROLE- «Inutile nasconderlo, questa sarà la partita di Edoardo Bove. Nei ricordi di un momento di grande paura. Per fortuna il ragazzo sta bene ed è tornato in gruppo, anche senza giocare ma portando entusiasmo e voglia di tornare un calciatore. Se è vero che nel calcio conta chi gioca, ma contano anche le emozioni che accompagnano le gare, la pancia e gli stati d’animo. Quindi Edoardo Bove sarà il dodicesimo uomo di stasera, guardandolo i giocatori della Fiorentina potrebbero trovare lo spunto, le motivazioni, per cercare di battere l’, che rimane una squadra, ma non invincibile».