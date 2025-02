Lortica.it - Arezzo, ospedale San Donato: intervento tecnico e stop temporaneo alla corrente

Domenica 9 febbraio, dalle 9:00 alle 14:00, l’Sandisarà interessato da un’interruzione generale dellaelettrica per consentire la manutenzione straordinaria dei trasformatori di media tensione.Durante l’, l’energia elettrica sarà garantita dai gruppi elettrogeni per le aree critiche, con l’unica eccezione dell’illuminazione in alcuni locali di supporto. L’accesso all’sarà possibile solo dall’ingresso principale e sarà attivo un ascensore per colonna per raggiungere i reparti.Resteranno invece chiusi il bar e i distributori automatici, mentre la cucina continuerà a funzionare per garantire i pasti ai degenti. La Direzione di presidio e l’Ufficiosaranno presenti per gestire eventuali criticità durante l’.L'articoloSanproviene daNews.