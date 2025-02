Inter-news.it - Torino-Inter Primavera 2-0 al 45?: necessaria una svolta mentale!

Leggi su Inter-news.it

Ilè in vantaggio sull’per 2-0 al termine del primo tempo. A segno Marco Dalla Vecchia e Sergiu Perciun.LO SVANTAGGIO – Ilospita l’nel match valido per la ventitreesima giornata del Campionato U-20. Le due squadre approcciano al match in maniera abbastanza confusa, commettendo vari errori tecnici che ne impediscono una produzione offensiva di livello. Il copione muta quando, tra le fila del club di casa, sale in cattedra il centravanti Tommaso Gabellini. Il calciatore italiano è una spina nel fianco della difesa nerazzurra, con i suoi movimenti senza palla, la forza fisica con cui gestisce il ritorno degli avversari, la lucidità con cui serve i compagni smarcati. Su queste basi, il club granata cresce in intensità e trova il gol del vantaggio grazie al tocco ravvicinato di Marco Dalla Vecchia al 20?.