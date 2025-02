Quotidiano.net - Sclerosi multipla e la luce nel buio: storia di coraggio e generosità

Cara Caterina, mi chiamo Mara Violani, sono in compagnia delladal 5 gennaio del 2018. Avevo 44 anni. Sentivo un leggero formicolio al braccio destro quando stavo seduta al pc, così decisi di fare una risonanza magnetica cervicale. Essendo (dal ’95) fisioterapista pensavo: sarà ernia cervicale; il verdetto del referto, a cui è seguito il ricovero al Reparto Dimer del San Raffaele di Milano (dove mi sono trovata benissimo), è stato una doccia fredda. Mi vedevo già in carrozzina, dato che la malattia, che colpisce il sistema nervoso centrale, ha purtroppo una fama che la precede. Sono stata dimessa con la diagnosi dia ricadute e remissioni. Ho avuto momenti grigi ma in breve tempo ho capito che sono stata molto fortunata. Vivo da sola ma ho avuto la vicinanza e il supporto dei miei genitori, di mio fratello Fabio, delle mie amiche Paola, Daniela e Carla e soprattutto di me stessa.