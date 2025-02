Sport.quotidiano.net - La Virtus Bologna ospita Venezia e prova a ripartire: dove vedere la partita

, 1 febbraio 2025 - La. LaSegafredo, dopo la sconfitta di Sassari in campionato e la trasferta a Istanbul contro il Fenerbahçe Beko in Eurolega torna a giocare alla Segafredo Arena ea riprendere la propria corsa. Nella 18esima giornata di serie A, la formazione di Dusko Ivanovic, alle 19, la Reyer. Per Marco Belinelli (giunto alla presenza 350 in serie A) e compagni è l’occasione per riprendere il cammino dopo la sconfitta in terra sarda. Assenti Ante Zizic, out a causa di una borsite olecranica al gomito sinistro e Will Clyburn out per una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro, Ivanovc ha ancora i giocatori contanti. Oggi intanto laha ufficializzato l’ingaggio di Justin Holiday, che al termine della settimana dedicata ai test medico-atletici ed agli allenamenti con la squadra, ha sottoscritto un accordo valido per 3 mesi, con opzione di rinnovo a favore del Club per ulteriori 2, sino al termine della stagione 2024/2025.