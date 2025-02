Sport.quotidiano.net - Il capitano su Instagram anticipa il referto dopo l’infortunio: un paio di settimane di stop. Lewis: "Niente di serio, torno presto»

Leggi su Sport.quotidiano.net

di". FirmatoFerguson. Illo staff medico per tranquillizzare piazza e tifosi, con una storia su(nella foto) che lo ritraeva sul campo dove vuol tornare in fretta e dove tutti vogliono rivederlo, ora che ha ritrovato lo smalto. Arriva anche il bollettino dell’infermeria che spiegatoto dallo scozzese, non convocato: lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra.dettagli sui tempi di recupero, ma un infortunio del genere, dovrebbe risolversi in undi. Scongiurato il lungodi cui già si vociferava e respiro di sollievo anche per Vincenzo Italiano che non ha ancora terminato il tour de force di questi trenta giorni dalla ripresa post natalizia, con Champions League (ora archiviata), campionato e anche Coppa Italia e una squadra da gestire al meglio.