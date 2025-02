Ilrestodelcarlino.it - Adescato sulla chat gay e rapinato. Vittima picchiata con un ombrello. Arrestato uno dei due assalitori

di Lorenzo MuccioliSi è iscritto a Grindr, un social network dedicato agli incontri gay: lo scopo però non era quello di cercare nuovi partner, bensì andare a caccia di potenziali prede da rapinare. Così è stato il 30 ottobre scorso, quando un 40enne italiano originario di Cesena, residente a Bellaria, con l’inganno e la scusa di un incontro passionale ha attirato la suasul retro del centro commerciale "Il Planetario" per poi fare scattare la trappola e aggredirla, insieme ad un complice, nel tentativo di portargli via cellulare e portafogli. Rapina che tuttavia è riuscita solamente in parte. Il malcapitato, dopo alcuni momenti di terrore e dopo essere stato strattonato e picchiato con un, è riuscito a scappare e a dare l’allarme. A distanza di qualche mese, le indagini dei carabinieri – coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi – hanno permesso di stringere il cerchio attorno al 40enne, ritenuto uno dei presunti autori dell’aggressione.