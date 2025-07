Beppe Galli non ha dubbi | Serie A a caccia di esperienza ma l’Inter con Chivu ha fatto una scommessa

Beppe Galli non ha dubbi: «Serie A a caccia di esperienza, ma l’Inter (e non solo loro) con Chivu ha fatto una scommessa». Con la sessione estiva ormai nel vivo, iniziano ad arrivare anche le prime riflessioni da parte degli addetti ai lavori. Interpellato da TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Beppe Galli ha analizzato l’andamento iniziale del calciomercato, soffermandosi in particolare sulla scelta dei club italiani di puntare su profili d’esperienza, più che su giovani promesse. «Mercato nel vivo. Da De Bruyne a Modric, passando per Ciro Immobile. È una Serie A per calciatori d’esperienza», ha dichiarato Galli, sottolineando come molte delle big stiano cercando di rinforzarsi con nomi noti e già affermati a livello internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Beppe Galli non ha dubbi: «Serie A a caccia di esperienza, ma l’Inter con Chivu ha fatto una scommessa»

